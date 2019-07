Dochter vindt lichaam van moeder met steekwonden in woning: Belgische vrouw (57) sterft bij familiedrama in Calpe

Bij een familiedrama in het Spaanse Calpe is de Belgische Riet Suy (57) zondagnacht om het leven gekomen. Haar partner Danny Lauwers (61), een voormalig cafébaas uit Wilrijk, raakte zwaargewond.

De precieze omstandigheden van het drama waren maandag nog niet helemaal duidelijk. Maar feit is dat het koppel de Belgische nationale feestdag had gevierd in een restaurant met een dertigtal andere landgenoten. Op beelden van het feestje is te zien dat zowel Danny als Riet het die avond erg naar de zin had. Op een gegeven moment dansten ze met de andere aanwezigen in het café nog de polonaise.

Maar toen het koppel terug thuis was, moet het om nog onduidelijke redenen mis gelopen zijn. De dochter van Riet zou rond 1.30 uur het lichaam van haar moeder hebben aangetroffen in hun woning in de wijk Vallesa. Het slachtoffer vertoonde een wonde in de borststreek. Danny Lauwers zou verschillende steekwonden hebben gehad. De dochter verwittigde de Guardia Civil, die enkel nog het overlijden van de vrouw konden vaststellen. Lauwers werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Danny en Riet kenden elkaar al een jaar of vier en woonden iets langer dan twee jaar voltijds in Calpe. Spaanse media spreken over een passioneel drama, waarbij Lauwers na de moord op zijn vrouw zelf probeerde uit het leven te stappen. Kennissen van de Vlaming hebben het moeilijk om te geloven dat hij zoiets zou doen. Verder onderzoek zal meer klaarheid moeten scheppen over de precieze omstandigheden van het voorval.