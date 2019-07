Laurent Depoitre op weg naar AA Gent

AA Gent staat op het punt uit te pakken met een straffe versterking voor de aanval. Laurent Depoitre (30) heeft al zijn medische tests afgelegd bij de Buffalo’s.

Ook de onderhandelingen zijn vergevorderd. De spits is transfervrij nadat zijn contract bij Huddersfield in de Premier League was afgelopen. Met Depoitre zou een publiekslieveling terugkeren naar de Ghelamco Arena. De Belgische targetspits behoorde tot de succesploeg die kam­pioen speelde en vervolgens overwinterde in de Champions League.

Depoitre vertrok in augustus 2016 naar FC Porto, maar het Portugese voetbal lag hem minder. Bij Huddersfield Town kwam hij vervolgens wel aan zestig wedstrijden in twee seizoenen. Hij scoorde er in die tijd wel maar zes keer.

Depoitre is nooit een spits geweest van veel goals, maar is een breekijzer met een indrukwekkend uithoudingsvermogen (een hoge VO2 max) en een stevig lijf van 1m91 die anderen laat profiteren van zijn werk. Gent-coach Jess Thorup kan een dergelijke spits gebruiken voor zijn pressingvoetbal. Bovendien zit AA Gent krap in de Belgen.

PAOK wil fors betalen voor Esiti

Intussen liep een bod binnen van de Griekse kampioen PAOK Saloniki voor Anderson Esiti. De galamatch tegen AZ toonde aan dat Gent Esiti zeker nog kan gebruiken, maar PAOK is koortsachtig op zoek naar een dergelijk type en heeft er tot 4 miljoen euro voor veil. Aangezien de Nigeriaan nog maar één jaar onder contract ligt bij de Buffalo’s, wordt het moeilijk hem te houden.