Michel Preud’homme: “Ik heb veel spelers gezien die er niet alles hebben uitgehaald. Gedoz bij Club Brugge bijvoorbeeld”

Vorig jaar keerde Michel Preud’homme (60) als trainer, technisch directeur en ondervoorzitter terug bij Standard om van de club opnieuw een stabiele topper te maken. Want als in de voorbije jaren wel iéts is gebleken, dan is het dat MPH een garantie is voor succes. Hij tekende voor vier jaar en zou voor twee jaar hoofdtrainer blijven. “Minstens”, zegt hij. “Als ik op een bepaald moment zie dat het moeilijkste werk achter de rug is en de club weer op de rails staat, zet ik misschien een stap achteruit.”