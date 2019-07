Vrachtwagenchauffeur (19) kan zichzelf redden uit brandende cabine op E17: “Ik dacht echt dat ik doodging”

Kortrijk / Gent - Een jonge vrachtwagenchauffeur heeft maandagavond doodsangsten uitgestaan. Op de E17 in Marke ontstond er na een explosie vuur in de cabine. De chauffeur parkeerde zijn vrachtwaghen snel op de pechstrook en kon zichzelf redden. “Ik was volledig in paniek.”

Ter hoogte van de parking Shell in Marke langs de E17 vatte de vrachtwagen maandagavond rond half negen vuur. De negentienjarige chauffeur uit Drongen was op weg met een lading glucose, vloeibaar suikerwater, en dus geen brandbaar materiaal. “Ik had juist getankt in Doornik en toen ik terug vertrok naar Aalst - wat mijn eindbestemming van de dag zou zijn - hoorde ik een zoemend geluid. Ik wist toen al dat er iets fout was, want ik hoorde zelfs mijn motor niet. Ik belde naar mijn baas om het te melden, maar aangezien het veel te laat was om naar de garage te gaan, zei mijn baas dat ik best kon proberen om verder te rijden. Maar we hadden allebei natuurlijk nooit gedacht dat het zo snel al zo fout ging lopen”, zegt de aangeslagen chauffeur.

Nog niet veel verder hoorde de bestuurder een ontploffing onder de cabine. “Ik heb mij dan snel geparkeerd op de parkeerstrook en toen merkte ik al rook op. Ik heb dan vlug mijn portefeuille en tablet genomen en ben uit de cabine gesprongen. Bijna meteen daarna waren er vlammen. Op dat moment dacht ik echt dat ik dood ging. Ik heb nog geprobeerd om het brandblusapparaat te nemen, maar ik kreeg het niet los. Wellicht van de paniek. Ik was echt volledig over mijn toeren. Ondertussen waren er al omstaanders naar mij gekomen. Zij hebben mij echt geholpen: ze hebben niet alleen de brandweer gebeld, maar deden ook echt hun best om mij tot gerust te stellen. Ik ben die mensen enorm dankbaar.”

De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. “Gelukkig maar. Ik was in het begin aan het vrezen dat de vlammen gingen overslaan naar het tankstation en dat ging pas een catastrofe zijn.”

(lees verder onder de foto’s)

Foto: eva

Foto: eva

Technisch mankement

De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de cabine volledig uitbrandde. “Ik ben heel veel kwijt, mijn kleren, mijn gsm, de inkleding van mijn slaapplek… maar het belangrijkste is dat ik het nog kan navertellen natuurlijk.”

De brand ontstond vermoedelijk door een technisch mankement aan de turbo. De vrachtwagen had nog maar recent een onderhoud gehad. De werkgever van het transportbedrijf Van Heyste uit Aalter haastte zich naar de plaats van het ongeval om zijn bestuurder op te vangen en naar huis te brengen.

Door het incident was de autosnelweg richting Gent een uur afgesloten, het verkeer kon enkel passeren via de parking van het tankstation. Daarna werd één rijstrook vrijgegeven. Het duurde nog uren voor de andere twee rijstroken ook werden vrijgegeven.