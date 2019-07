CLUBNIEUWS. Biedt Hamburg oplossing voor overbodige Anderlecht-speler? Kapers op de kust voor Zulte Waregem

Bij Anderlecht moeten nog steeds enkele overbodige spelers vertrekken, voor één daarvan biedt Hamburg mogelijk een oplossing. Berahino lijkt dan toch niet naar de Gaverbeek te komen en bij Genk duldt Felice Mazzu dan weer geen pottenkijkers. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Hamburg volgt verdediger Sa

Anderlecht-verdediger Josué Sa (27) is in beeld bij Hamburg. De Portugees is weliswaar niet de eerste keuze van de ambitieuze Duitse tweedeklasser – dat is Timo Letschert van Utrecht – maar Hamburg houdt Sa wel achter de hand. Na de oefenmatch van zaterdag bleef hij samen met sportief directeur Frank Arnesen een dag langer dan de rest van de ploeg in Hamburg. Het is afwachten, maar Sa moet wel weg bij RSCA. Dat geldt ook voor Knowledge Musona, die zich volgende week weer meldt na de Afrika Cup. (jug)

ZULTE WAREGEM. Kapers op de kust voor Berahino

Francky Dury en ook tester Saido Berahino gaven zaterdagavond aan open te staan om te gaan samenwerken. Maar de 25-jarige spits heeft nog andere opties. Volgens de wel geïnformeerde Franse krant L’équipe gaat Berahino deze week op proef bij Nîmes uit de Ligue 1, komende zaterdag speelt hij een oefenwedstrijd mee tegen Toulouse. Birmingham City zou ook interesse hebben in de diensten van de polyvalente aanvaller. Berahino moet zelf nog een akkoord zien te vinden met zijn huidige club Stoke City om zijn contract te ontbinden. Het is dus verre van zeker dat we Berahino komend seizoen aan de Gaverbeek zullen zien.

Gisteren genoten de spelers van een vrije dag, vandaag wordt er weer getraind. Om 9.30 uur staat een training in de fitness op het menu. Om 15 uur wordt er op het veld een oefensessie afgewerkt. Dan zal er meer duidelijkheid komen over de paraatheid van diepe spits Dimitri Oberlin. De aanvaller liep in de voorbereiding een zware verstuiking van de enkel op. Voor Baudry (buikspieren) komt de wedstrijd tegen KV Mechelen zaterdag sowieso te vroeg.(jcs)

KRC GENK. Hele week gesloten training

Felice Mazzu duldt geen pottenkijkers. Zijn A-kern hervat vandaag na een vrije dag de trainingen, die een hele week lang met gesloten deuren worden afgewerkt. RC Genk-KV Kortrijk, de openingsmatch van het nieuwe seizoen, wordt geleid door scheidsrechter Erik Lambrechts. Enkele dagen voor de eerste competitiematch staat de abonnemententeller op 17.300.(mg)

ANTWERP. Europese tickets pas in augustus

Zodra Antwerp zijn tegenstander in de derde voorronde van de Europa League kent én er een akkoord is met de ordediensten van de stad Brussel betreffende de organisatie van de heenmatch op 8 augustus, kan de ticketverkoop aanvatten. De aftrap van de return tussen Olympiacos en Viktoria Plzen wordt gegeven op dinsdag 30 juli om 20.30 uur. Pas daarna dus kan Antwerp zijn loketten voor de eerste Europese ontmoeting in 22 jaar openen.(dige)

CERCLE BRUGGE. Vrijdag op afzondering

Cercle trainde na een dagje vrij gisteren in de late namiddag. Vandaag wordt er twee keer getraind. Er is momenteel niemand geblesseerd. De containers langs het veld, waar de spelers in de toekomst zullen revalideren, zijn zo goed als klaar. Net als vorig seizoen is het de bedoeling dat de groep voor de matchen weer op afzondering gaat. Vrijdag gebeurt dat een eerste keer in Brugge.(kv)

KV MECHELEN. Deal met Vanzeir nog niet rond

Hoewel Dante Vanzeir (21) zijn zinnen op KV Mechelen heeft gezet, is de deal nog niet rond. De beloftevolle aanvaller van Genk liet afgelopen weekend verstaan dat hij begin deze week bij zijn nieuwe club wilde aansluiten om een deel van de voorbereiding mee te pikken. Malinwa onderhandelt echter nog steeds met zijn moederclub over de modaliteiten. KV wil Vanzeir huren met een aankoopoptie, maar over de afkoopsom is er nog geen akkoord.(dige)

KV KORTRIJK. Nog op zoek naar doelman

Kortrijk moet de zoektocht naar een keeper verderzetten. Hagen heeft niet kunnen overtuigen in zijn testperiode. De Guatemalaan maakte een goede indruk in de groep, maar overtuigde niet genoeg. Bruzzese begint als nummer één aan het seizoen. Maxim Deman blijft voorlopig tweede doelman en moet nog een profcontract tekenen. Kortrijk zet de zoektocht verder naar een keeper.(gco)

KV OOSTENDE. Zaterdag open training

Oostende wil indruk maken in Anderlecht. Zaterdag, daags voor het bezoek bij ex-voorzitter Coucke, organiseert het een open training in de Versluys Arena. Van 9 tot 10 uur worden de fans getrakteerd op een gratis ontbijt in de spektakelzaal, daarna traint KVO anderhalf uur op het hoofdveld. Alle aanwezigen worden na de training ook nog getrakteerd op een gratis Filou. Jonckheere hervat deze week de training, verder is zo goed als iedereen fit.(jve)

WAASLAND-BEVEREN. Milosevic sluit vandaag aan

Stefan Milosevic sluit in principe vandaag opnieuw aan op de groepstraining. De Montenegrijnse spits werkte de voorbije week individueel met last aan de rug. Ook de match op de fandag tegen Union moest Milosevic aan zich voorbij laten gaan. Vandaag staan er twee trainingen op het menu. Gisteren hadden de spelers een dagje vrijaf.(whb)