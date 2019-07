Gemaskerde knokploeg slaat betogers in elkaar

De situatie in Hongkong lijkt van kwaad naar erger te gaan. Afgelopen weekend kwamen opnieuw honderdduizenden mensen op straat om meer democratie te eisen, maar zondagavond bereikte dat protest een dieptepunt. In een treinstation werden betogers aangevallen door tientallen in het wit geklede en gemaskerde mannen. Zij sloegen erop los met stokken, zeker 45 mensen raakten daarbij gewond. Een zwangere vrouw en een moeder met haar dochtertje deelden in de klappen.

De politie kwam pas een uur na de feiten ter plaatse. “In weinig steden zijn er zoveel agenten per inwoner. Maar waar waren ze?” vragen politici zich af op sociale media. Er wordt gespeculeerd dat de daders deel uitmaken van een criminele organisatie die vergeleken wordt met de westerse maffia en al eerder door de overheid ingezet werd als knokploeg. (gjs)