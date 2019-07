Belgische baby sterft in crash op Spaanse autoweg

Een meisje van amper één jaar, jongste telg van vier kinderen van een Belgisch gezin uit het Luikse, is zondag omgekomen bij een verkeersongeval op een autoweg nabij het Spaanse Alicante. Berichten dat ook de moeder van de baby zou zijn omgekomen, werden niet bevestigd. Twee inzittenden van een ander voertuig, een Nederlander van 61 jaar en zijn dochter van 22, kwamen eveneens om.

Ooggetuige Laura Castro was diep onder de indruk van het ongeval. “Ik passeerde niet lang nadat het gebeurd was. Een wagen reed klaarblijkelijk in op een voorligger, die bruusk zou geremd hebben. Dat gebeurt op deze verkeerswisselaar wel meer, maar ik zag hoe de hulpdiensten de lichamen afdekten. En dan dat kindje. De babystoel naast de wagen, dat beeld geeft me koude rillingen.”

De auto waarin de Nederlandse slachtoffers vielen. BELGAIMAGE

De botsing tussen beide wagens was zo hevig, dat ze alle twee goed waren voor de schroothandel. De baby werd nog ter plekke gereanimeerd, maar dat kon niet meer baten. De andere inzittenden waren er allemaal erg aan toe. Drie van hen werden met een helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Maar zeker twee van hen zijn bezweken aan hun verwondingen. (yb, cka, mkm, jtp)