Exact een jaar na afscheid van hun Vic (6) verwachten Ansie en Michael deze week een zoontje: "Ons gezin voelde niet meer compleet"

Zoersel -

Vandaag is het precies een jaar geleden dat het hartje van Vic Wanzeele (6) stopte met kloppen in een Portugees ziekenhuis. Zes dagen eerder was hij in een zwembadfilter vastgezogen. Uitgerekend deze week verwachten zijn ouders hun derde zoontje. "We doen het ook voor Vics broer."