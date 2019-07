De nieuwe wind onder Kompany bij Anderlecht: “Niemand heeft een statuut, de beste speelt”

Sven Kums (31) kwam pas na 77 minuten het veld op in de voorlaatste oefenmatch van Anderlecht. Net als tegen Benfica stond de twintigjarige Sieben Dewaele in Hamburg wél aan de aftrap. Speler-trainer Vincent Kompany houdt geen rekening met status, leeftijd of palmares. Een unieke kans voor jongeren als Alexis Saelemaekers en vooral Sieben Dewaele. Die laatste dacht aan vertrekken, maar kreeg tijdens de voorbereiding volop zijn kans.