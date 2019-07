Opstootje nadat omstanders raam stukslaan om hond uit snikhete wagen te bevrijden: redders riskeren op te draaien voor kosten

Op de parking van de Carrefour in Voortkapel (Westerlo) is het zaterdagmiddag tot een aanvaring gekomen tussen een man die zijn hond in een hete auto had achtergelaten en enkele omstanders. Die hadden het hevig hijgende dier bevrijd door een raam van de auto stuk te slaan, maar die redding kan hen nu duur te staan komen.

Een anonieme getuige deed ons het verhaal. “Ik was zaterdagmiddag in de Brico toen via het omroepsysteem werd gemeld dat iemand zijn hond in een hete auto was vergeten. De eigenaar werd opgeroepen ...