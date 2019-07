Granaataanslag is wellicht pijnlijke vergissing, vermoedelijk doelwit is al paar maanden verhuisd

Berchem -

Het heeft er alle schijn van dat de onbekenden die zondagnacht twee granaten lieten afgaan in een woonwijk in Berchem, zich pijnlijk hebben vergist. Hun vermoedelijk doelwit woonde tot een paar maanden geleden in het pand, maar zou ondertussen zelfs uit Antwerpen weggetrokken zijn. De auto die in maart in brand werd gestoken, is ook van een onschuldige buurtbewoner.