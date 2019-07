Van Overtveldt bijt van zich af: “Niet onze schuld dat begrotingstekort oploopt”

7 miljard euro. Zo veel bedraagt het structurele begrotingstekort dit jaar. Dat is bijna 4 miljard euro meer dan wat de regering aanvankelijk had vooropgesteld. En dat probleem wordt alleen maar groter omdat de regering in lopende zaken de begroting niet meer kan bijsturen. “Het begrotingsakkoord is niet het gevolg van de val van de regering”, verdedigt Johan van Overtveldt (N-VA) zich in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Hij reageert daarmee op de kritiek van Open VLD en MR.

Goed geprobeerd, maar fout. Dat twitterde voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt nadat minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) in ‘Terzake’ suggereerde dat de val van Michel I verantwoordelijk is voor het begrotingstekort. Want sinds 9 december 2018 doen Charles Michel en de zijnen zonder N-VA voort in lopende zaken. Daardoor kan de regering geen nieuwe beslissingen meer nemen waardoor de begroting voor dit jaar niet meer bij te sturen valt.

Door de val van de regering?

Goed geprobeerd, maar fout. Als men de maatregelen uit het zomerakkoord onverkort naar het parlement had gebracht, dan hadden we die goedgekeurd. En dan stond de begroting er een pak beter voor. https://t.co/3i8wHn9Wlq — Johan Van Overtveldt (@jvanovertveldt) July 22, 2019

Ook huidig minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) wijst met een beschuldigende vinger richting de val van de regering en dus N-VA. “Een volwaardige regering had in het voorjaar de begrotingscontrole kunnen uitvoeren. Dan hadden we rekening kunnen houden met de nieuwe economische realiteit.”

Tewerkstellingsgraad

“Ik ben het helemaal niet eens met die kritiek”, zegt Van Overtveldt in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “In het Zomerakkoord hebben we samen met de andere coalitiepartners maatregelen genomen om de tewerkstellingsgraad te verbeteren en zo het begrotingstekort aan te pakken. Maar toen zijn we, door het VN-migratiepact, uit de regering gezet. Als de minderheidsregering het Zomerakkoord in het parlement gebracht had, dan hadden wij dat sowieso goedgekeurd en hadden we een ander cijfer gezien dan die 7 miljard.”

Maar N-VA keurde het pact af. “Er was aan gemorreld door de andere partijen”, zegt Van Overtveldt. “Het was niet meer het Zomerakkoord dat wij, als partij, mee onderhandeld hadden en dat konden we niet goedkeuren.” De partij gelooft namelijk sterk in een verbetering van de tewerkstellingsgraad om het begrotingstekort op te krikken. “Het aandeel van de actieve bevolking moet naar omhoog en dat zal een positief effect hebben op de begroting. Als je daar te weinig maatregelen voor neemt, moet je niet verbaasd zijn dat het begrotingstekort opnieuw oploopt.”

LEES OOK. Belgische begroting zakt nog dieper in het rood dan verwacht sinds val van de regering. Gevolg: 4 miljard euro extra gezocht