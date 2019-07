Barry Callebaut gaat nieuwe fabriek bouwen in India

Chocoladefabrikant Barry Callebaut is gestart met de bouw van een nieuwe fabriek in het Indiase Baramiti, op 250 kilometer van Mumbai, die operationeel moet zijn medio volgend jaar. Dat heeft het bedrijf met zetel in Zürich dinsdag bekendgemaakt zonder financiële details vrij te geven.

De nieuwe site zal een productiecapaciteit hebben van meer dan 30.000 ton chocolade per jaar. Ze zal tussen de 100 en 120 mensen tewerkstellen.

Barry Callebaut ontstond in 1996 uit de fusie tussen het Belgische Callebaut en het Franse Cacao Barry. In België stelt Barry Callebaut 1.500 mensen tewerk en heeft het bedrijf vier productiesites, in Wieze, Halle, Heule en Thimister. De site in Wieze is de grootste chocoladefabriek ter wereld. De groep maakte begin deze maand ook bekend een distributiecenter te bouwen in Lokeren.