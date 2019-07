Waasland-Beveren neemt 21-jarige Belg Matthias Verreth over van PSV

Matthias Verreth (21), die zijn jeugdopleiding genoot bij PSV, heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Waasland-Beveren. Dat melden de Waaslanders dinsdag.

De middenvelder, die ook op de flanken uit de voeten kan, werd door PSV al in 2007 weggeplukt bij Lierse. Sinds 2016 kwam de Belgische jeugdinternational in actie voor Jong PSV, het tweede team van de Nederlandse topclub. Afgelopen seizoen trad Verreth 31 keer in de Keuken Kampioen Divisie aan voor Jong PSV. Hij scoorde zeven keer en lukte vier assists. Bij de hoofdmacht van de Eindhovenaren mocht hij in oktober 2018 één minuut meespelen.

Verreth, die het rugnummer 29 krijgt, traint dinsdagochtend al mee bij Waasland-Beveren.