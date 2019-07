Cercle Brugge verwelkomt belofte-international Stéphane Omeonga

Cercle Brugge huurt de Belgische belofte-international Stéphane Omeonga (23) voor één seizoen van het Italiaanse Genoa. Dat heeft de Vereniging dinsdag bekendgemaakt. Groen-zwart bedong in de deal ook een aankoopoptie.

De aanvallende middenvelder, in juni nog actief met de Jonge Duivels op het EK voor beloften, genoot zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht. In 2016 trok hij op 20-jarige leeftijd naar de Italiaanse tweedeklasser Avellino. Een jaar later volgde een transfer naar Serie A-club Genoa. Afgelopen seizoen werd Omeonga een half jaar uitgeleend aan het Schotse Hibernian, waarvoor hij 17 wedstrijden speelde.

“Onze ambitie blijft om jonge spelers aan te trekken die over talent beschikken en Stéphane heeft, ondanks zijn 23 jaar, al heel wat ervaring opgedaan tijdens passages in Italië, Schotland en natuurlijk ook bij de nationale belofteploeg. Cercle Brugge zal de ideale plaats zijn om zijn aanvallende talenten verder te ontwikkelen”, verklaart sportief directeur François Vitali.