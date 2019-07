Dinsdag en volgende dagen hoge ozonconcentraties: “Doe geen ongewone, lichamelijke inspanningen”

Door de combinatie van luchtvervuiling en het zonnige en warme weer zullen de ozonconcentraties dinsdag en de komende dagen hoog oplopen, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) dinsdag.

Dinsdag lopen de temperaturen op tot 32 graden in het centrum van het land, en is er kans op lokale overschrijdingen van de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht, vooral in het noorden van het land.

Met temperaturen tot 37 graden zullen de ozonconcentraties woensdag verder stijgen, en worden er overschrijdingen van de Europese informatiedrempel verwacht over het hele land. Lokale overschrijdingen van de alarmdrempel van 240 microgram per kubieke meter zijn zelfs niet uitgesloten, hoewel de kans klein is.

Alarmdrempel

Donderdag wordt het extreem warm met temperaturen tot 38 graden, en in de Kempen kan het nog iets warmer worden. Door de opstapeling van de luchtvervuiling zullen de ozonconcentraties verder toenemen. Er worden overschrijdingen van de Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter verwacht over het hele land. Veel meer dan woensdag zijn ook overschrijdingen van de alarmdrempel mogelijk, vooral in het noorden van het land.

IRCEL waarschuwt mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling om best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen tussen 12 en 22 uur. Wanneer de alarmdrempel wordt overschreden, geldt dit voor de hele bevolking.