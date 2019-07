Man verkrachtte eigen dochter en deelde foto’s met bevriende pedofielen

Damme - Een 49-jarige man uit Damme krijgt een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan drie jaar effectief, omdat hij zijn eigen dochter verkrachtte. De man maakte ook foto’s van het naakte meisje en verspreidde die. Opvallend: hij werd al veroordeeld voor aanranding van het meisje toen ze amper één jaar oud was.

Hij postte nog een foto op Facebook ter gelegenheid van de verjaardag van zijn dochtertje. Hij noemde haar “mijn schat” en deelde liefdevolle “dochterspreuken” op zijn profiel. Maar in de realiteit maakte een veertiger uit het West-Vlaamse Damme jarenlang kinderpornografische beelden van zijn eigen dochter. Uiteindelijk verkrachtte hij het meisje ook. De rechter sprak over “crimineel gedrag”.

Naturisten

Het dossier tegen de veertiger startte met een onderzoek in Leuven. De politie was daar toen twee personen - waaronder de pedofiel in kwestie - op het spoor die kinderporno met elkaar uitwisselden. De twee hadden elkaar op een forum voor naturisten leren kennen. In november 2017 spraken ze voor het eerst af. Toen stelde de man uit Damme al een “naakt weekendje” met zijn twee dochters aan zijn kompaan voor. De twee stuurden uiteindelijk kinderpornografische foto’s van hun eigen kinderen naar elkaar door.

Op 6 december viel de politie bij de magazijnier in Damme binnen. Op zijn computer werden meer dan 7.000 kinderpornografische foto’s gevonden. Op verschillende daarvan stond zijn eigen dochtertje. Het meisje was op dat moment nog jonger dan tien jaar. Op de andere foto’s waren ook kinderen te zien die de man zelf “vier of vijf jaar oud” schatte. De speurders troffen ook foto’s aan van volwassenen en kinderen die hij op een nudistenkamp had gemaakt. Daar maakte hij ook foto’s van een vrijend koppeltje zonder hun medeweten.

Dildo

Wat de politie op de computer van de man vond, deed de wenkbrauwen al fronsen. Maar tijdens het verhoor van zijn dochtertje kwam zowaar nog meer naar boven. Het meisje verklaarde dat ze heel vaak naakt foto’s moest laten maken van zichzelf en die ook van haar papa moest maken. Ze werd ook verplicht om hem seksueel te bevredigen. Hij sloeg haar ook geregeld als ze niet deed wat hij vroeg. Uiteindelijk verkrachtte de man zijn dochtertje ook met een dildo. Hij bekende de feiten grotendeels maar minimaliseerde de dwang die hij op zijn dochter uitoefende.

“Zijn gedragingen wijzen op een criminele houding”, aldus de rechter in zijn vonnis. “Hij trok duidelijk geen lessen uit een eerdere veroordeling.” Daarmee doelde de rechter op een vonnis van april 2011. Toen werd hij veroordeeld voor het bezit van kinderporno en aanranding van zijn dochtertje dat toen amper één jaar oud was. Hij kreeg toen een straf met probatie-uitstel.

Schadevergoeding

De rechter veroordeelde de veertiger gistermorgen tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan drie jaar effectief. Hij zal zich ook aan verschillende voorwaarden moeten houden. Zo mag hij geen contact meer met zijn dochter en haar familie hebben. Bovendien is hij tien jaar zijn burgerrechten kwijt en mag hij tien jaar geen functie uitoefenen waarbij hij in contact zou komen met kinderen. Hij moet zijn dochter ook een schadevergoeding van 10.000 euro betalen.