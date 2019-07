Voedselagentschap geeft tips om op gezonde manier te barbecueën: “Ontdooi niet in de zon”

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) komt dinsdag met een reeks tips in verband met voedselbereiding tijdens de hittegolf. Want overal te lande worden dezer dagen de barbecuestellen buiten gehaald om voedsel in open lucht te bereiden. Dat vergt echter bepaalde maatregelen om ziektes te voorkomen.

Goede praktijken beginnen al bij het winkelen, aldus het FAVV. Koop daarom verse ingrediënten (zoals vlees en vis) pas op het einde aan. Zo vermijd je dat de producten in de auto opwarmen, terwijl je aanschuift bij de bakker of speciaalzaak.

Controleer de temperatuur van je koelkast, de ideale koelkasttemperatuur is 4 tot 5 graden Celsius. Een volle koelkast vraagt een hoger koelingsniveau dan de dagelijkse koelinstellingen.

Aarzel niet om de chef-kok van dienst eraan te herinneren dat een goede barbecue niet mogelijk is zonder een goed schoongemaakte grill. Grill het vlees op een manier die beschermt tegen schadelijke en kankerverwekkende stoffen. Het is erg belangrijk om te voorkomen dat de vlammen in rechtstreeks contact komen met het vlees, omdat zich dan schadelijke, kankerverwekkende stoffen kunnen vormen.

Als je merkt dat de sintels onder de barbecuegrill nog niet grijs zijn, geniet nog van een drankje met de vrienden en wacht het juiste moment af om het vlees te beginnen grillen. Let vooral op bij marinades of vetter vlees, want druipend vet op sintels doet de vlammen weer aanwakkeren. Gebruik aluminium bakjes om dit te vermijden.

Vlammen

Gaat het vuur sneller uit dan verwacht, terwijl de worstjes nog maar halfgaar zijn? Steek de BBQ opnieuw aan, maar verwijder eerst en vooral het rooster tot de stinsels mooi grijs zijn. Vlammen op het vlees zijn uit den boze.

Gebruik aan de barbecue twee verschillende schotels voor enerzijds de rauwe ingrediënten en anderzijds de gebakken stukken vlees of vis. Op die manier vermijd je kruisbesmetting, waarbij bacteriën van het rauwe vlees jouw gegrilde lekkernijen kunnen besmetten.

Resterend vlees van op de barbecue mag je later opnieuw opwarmen, op voorwaarde dat dit vlees in de koelkast werd bewaard (en dus niet een paar uur op tafel heeft gestaan). Warm het bij voorkeur op in de pan of in de oven, want mocht je het opnieuw op de BBQ gooien, dan kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen.

Bacteriën

Wil je ingevroren vlees, vis of groente uit de diepvries klaarmaken? Geen probleem, maar ontdooi ze in de koelkast of in de microgolfoven. Laat etenswaren nooit de hele dag op kamertemperatuur, au bain-marie of in de zon ontdooien. Zeker in de zomer kunnen bacteriën zich erg gemakkelijk vermenigvuldigen.

Bij een picknick op het strand of in het park kan het helpen om de etenswaren en dranken te verdelen over twee verschillende koelboxen - in het algemeen zal je regelmatiger naar grijpen naar de dranken, en ondertussen blijven de gerechten lekker fris.

Een laatste tip om je dranken gekoeld te houden als er geen koelelement voorhanden is: wikkel een natte handdoek rond de fles en leg ze in de zon, het water zal verdampen en zo warmte onttrekken aan de fles.