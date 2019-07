Oostenrijkse uroloog verdacht van misbruik van bijna 100 jongens

Speurders hebben in Oostenrijk 95 patiënten geïdentificeerd, overwegend minderjarige jongens, die seksueel misbruikt werden door een arts, zo heeft een woordvoerder van het parket van Wels dinsdag gemeld. De 55-jarige uroloog zit sinds begin dit jaar in voorlopige hechtenis, nadat een patiënt een klacht had ingediend.