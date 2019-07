Jürgen Klopp en Pep Guardiola trekken aan alarmbel: “Onze spelers worden gesloopt, dit moet stoppen”

Hoewel het seizoen 2019/2020 al enkele weken aan de gang is en de eerste officiële competitiewedstrijden zijn gespeeld, is het seizoen 2018/2019 pas sinds afgelopen vrijdag officieel ten einde. Manchester City-trainer Pep Guardiola en Liverpool-manager Jürgen Klopp zitten met hun handen in het haar nu enkele spelers de seizoenstart dreigen te missen wegens oververmoeidheid.

Over twaalf dagen kruisen landskampioen en FA Cup-winnaar Manchester City en runner-up Liverpool de degens op Wembley voor de Community Shield, de Engelse Supercup. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het duel zonder sterspelers Sadio Mané en Riyad Mahrez afgewerkt. Het tweetal stond afgelopen vrijdag nog op het veld in Egypte tijdens de finale van de Afrika Cup.

Naast Mahrez mist City mogelijk ook nog Gabriel Jesus, Sergio Agüero en Nicolas Otamendi die allen nog aan het uitrusten zijn van een loodzwaar seizoen. Daartegenover staat de mogelijke afwezigheid van Mo Salah, Alisson en Roberto Firmino bij Liverpool. “Het zal wel een klaagzang lijken, maar de situatie is zoals hij is. Op lange termijn is dit niet acceptabel”, vertelde Liverpool-trainer Jürgen Klopp tijdens een persconferentie.

Riyad Mahrez won met Algerije afgelopen vrijdag de Afrika Cup Foto: AP

Het programma van Liverpool gaat in de eerste seizoenshelft sowieso overvol zijn. De Reds wonnen afgelopen seizoen de Champions League, waardoor het zich automatisch moet melden voor de strijd om de Europese Super Cup tegen Chelsea en het WK voor Clubs in december. De doorgaans drukke decembermaand moet vervolgens in het voorjaar worden ingehaald.

“Er moeten breaks komen”, stelt Klopp, die met zijn ploeg in de Verenigde Staten verbleef tijdens de voorbereiding. “Zo kan het niet langer. Geef de spelers hun vrije tijd. Beschouw niet elke wedstrijd alsof het de laatste van een decennium is. De Premier League is de competitie die het vroegste start. Onbegrijpelijk, hoe moeten wij ons kunnen voorbereiden? Alsof niemand zich een week zonder voetbal kan voorstellen. De druk is te groot, we moeten dit stoppen.”

Jürgen Klopp Foto: AFP

Klopp kreeg bijval van Guardiola, die enkele duizenden kilometers verderop in Azië zich voorbereidde op het nieuwe seizoen. “Het is een vreemde situatie. We zijn het nieuwe seizoen al even begonnen, terwijl Riyad Mahrez zijn seizoen nog niet had geëindigd. Het is een waanzinnig schema. Deze speelkalender gaat onze spelers slopen. We kunnen dit niet langer volhouden.”

“Sommige spelers keren eerder terug van vakantie en zijn wat mij betreft ook meer dan welkom. Ze komen waarschijnlijk terug omdat de manager geweldige trainingssessies in elkaar heeft gestoken”, grapte Guardiola. “De spelers weten dat het niveau jaarlijks stijgt. Ze weten dat als ze willen spelen, dat ze volledig fit moeten zijn. Zo niet, dan zal er een ploeggenoot in plaats van hen spelen.”