Boris Johnson nieuwe premier van Verenigd Koninkrijk

Boris Johnson is door de Britse Conservatieve partij verkozen tot partijleider, en wordt daarmee ook de nieuwe Britse premier. De voormalige buitenlandminister en burgemeester van Londen haalde het zoals verwacht vlot van zijn rivaal, huidig minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt.

De 55-jarige Johnson haalde het in een zeven weken durende afvalrace van negen partijgenoten. De circa 160.000 leden van de Conservatieve partij hadden het laatste woord. Het resultaat werd dinsdagmiddag - met wat vertraging - aangekondigd in het Queen Elisabeth Centre in hartje Londen.

Foto: REUTERS

De nieuwe Tory-leider volgt huidig premier Theresa May op. May dient woensdag haar ontslag bij de Britse koningin Elizabeth, waarna Johnson zijn intrek neemt in Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier.

De charismatische Johnson is voor veel Tories dé grote hoop om de partij te herenigen en de brexit eindelijk waar te maken. Hij beloofde tijdens zijn campagne verschillende keren dat Groot-Brittannië op 31 oktober hoe dan ook uit de Europese Unie stapt, met of zonder akkoord.

Foto: REUTERS

Maar daarmee joeg hij een deel van de partij tegen zich in het harnas: verschillende ministers, onder wie minister van Financiën Philip Hammond, justitieminister David Gauke en minister van Ontwikkelingssamenwerking Rory Stewart kondigden al aan te zullen opstappen onder premier Johnson. Twee onderministers stapten al op nog voor Johnson officieel tot winnaar werd uitgeroepen.