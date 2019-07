Ronald de Boer verdedigt WK in Qatar: “Er gaat daar een boel fout, maar in Nederland ook”

Als het aan voormalig Nederlands international Ronald de Boer ligt, gaat het WK 2022 in Qatar gewoon door in de oliestaat. In gesprek met het Nederlandse Radio 1 verdedigt hij de keuze van de FIFA: “Qatar ontwikkelt ongelooflijk snel. Ze hebben een ambitie.”

Ronald de Boer is een van de WK-ambassadeurs van Qatar. Hij zag het land in 2012 het wereldkampioenschap toegewezen gekregen, wat de FIFA op behoorlijk wat kritiek kwam te staan. Zo zou het WK in de wintermaanden moeten worden afgewerkt wegens de hoge temperaturen in de oliestaat. Ook zouden er al honderden arbeiders zijn gestorven tijdens de bouw van de stadions.

“In Qatar gaan een heleboel dingen fout, dat weet ik. Maar dat gaat in Nederland ook”, relativeert De Boer tegen Radio 1. “We denken in Nederland soms ook van hoe hebben we dat kunnen laten gebeuren. Ik zeg het gechargeerd natuurlijk, maar Qatar ontwikkelt ongelooflijk snel. Ze hebben een ambitie. Er zitten daar mensen aan de macht die heel snel moderniseren en mee willen.”

Frank (links) en Ronald de Boer tijdens een benefietwedstrijd in Qatar in 2004. Foto: BELGA/AFP

Ook op de veelbesproken mensenrechtenkwesties en slavernijpraktijken in Qatar heeft De Boer een antwoord. “Dat is ook weer iets. Ik heb mensen daar gezien uit Nepal, die willen niet terug naar hun land. Ze verdienen in Qatar zes keer meer dan in Nepal. En dan zou ik tegen hen moeten zeggen: je wordt slecht behandeld, je moet terug naar je land? Dat kortzichtige werkt niet.”

“Natuurlijk spreken wij ons daar tegen uit”, vervolgt De Boer, die zijn roemrijke carrière afsloot in Qatar. “Als je je kop in het zand steekt, gaan zij het ook niet leren. Ik heb de Qatarese koninklijke familie daar meegemaakt, zeker ook als ambassadeur van het WK-bid, die mensen willen er echt wat van maken. Anders krijg je het WK niet.”