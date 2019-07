Auto van bejaard koppel valt in panne op E40 en wordt aangereden door vrachtwagen: twee doden

Deinze - Bij een zwaar verkeersongeval op de E40 in de richting van Gent ter hoogte van de oprit Nevele zijn dinsdagmiddag twee personen om het leven gekomen. De auto van een 71-jarige vrouw en een 75-jarige man uit Kluisbergen viel met panne stil op de rechterrijstrook, en werd er aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.10 uur. De auto van een bejaard koppel viel in panne op de rechterrijstrook, een vrachtwagen bestuurd door een 25-jarige Nederlander kon een aanrijding niet meer vermijden. De wagen werd ongeveer 100 meter meegesleurd door de vrachtwagen, om pas op de oprit tot stilstand te komen. “Ondertussen zaten de inzittenden van de personenwagen nog steeds in het verhakkelde autowrak. Zij dienden bevrijd te worden door de hulpdiensten, maar helaas kon voor hen geen hulp meer baten. Ze overleden ter plaatse”, aldus Jana Verdegem, woordvoerster van de federale politie.

Door het ongeval ontstond er zware verkeershinder in de richting van Gent. Twee rijvakken en de oprit in Nevele werden tijdelijk afgesloten, en pas omstreeks 14.30 uur terug opengesteld voor het verkeer. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze oorzaken van het ongeval te onderzoeken. De vrachtwagenchauffeur blies negatief voor alcoholintoxicatie.

#E40 Ongeval thv Nevele ? Brussel: rijbaan vrij. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) July 23, 2019

Kettingbotsing

Eerder op de dag had even verderop in Aalter in de andere rijrichting al een ander ongeval plaatsgevonden. “In de richting van de kust gebeurde omstreeks 10.45 uur een kettingbotsing waarbij vier voertuigen betrokken waren”, aldus Verdegem. “Enkele personen raakten daarbij lichtgewond, maar al bij al zonder veel erg. Omdat de linker- en middenrijstrook een tijdlang versperd waren, ontstond er al snel een kilometerslange file. Rond 12 uur waren alle voertuigen getakeld en was de weg weer vrij, maar de hinder sleepte nog zeker een uur langer aan.”