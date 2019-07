Vrouw liet man met overdosis twee dagen liggen voor ze hulpdiensten belde: “Zij heeft dit ook niet gewild”

Bredene - Een 29-jarige vrouw uit Bredene zit in de cel voor haar aandeel bij het overlijden van haar eigen partner. Die stierf nadat hij fentanil oprookte. De man lag twee dagen in de zetel vooraleer zijn partner de hulpdiensten verwittigde. Maar toen was hij al gestorven.

C.F. (29) belde vrijdag naar de hulpdiensten. Haar partner lag al een tweetal dagen zijn roes uit te slapen nadat hij een cocktail van drugs had genomen. Ze wist naar eigen zeggen niet goed wat ze moest doen. Het gebeurde namelijk wel vaker dat hij moest bekomen nadat hij drugs had genomen. Maar toen de hulpdiensten in de woning arriveerden, konden ze enkel het overlijden van de 34-jarige man vaststellen.

Fentanyl

Het koppel woonde samen in de Rozenlaan in Bredene. Ze kampten allebei met een drugsproblematiek en kwamen dinsdagnacht met enkele notoire gebruikers in contact op de camping vlakbij hun woning. Er werd wat drugs genomen en de man rookte zelfs fentanyl op. Dat is een zeer sterk middel dat meestal als pijnstiller in de vorm van pleisters gebruikt wordt.

Toen het koppel weer naar huis ging, sliep de man zijn roes in de zetel uit. Maar hij bleef daar uiteindelijk een tweetal dagen liggen. “Donderdag heeft hij zich nog even omgedraaid”, verklaarde zijn vriendin aan de politie. “Ik heb wat foto’s en filmpjes van hem gemaakt en aan vrienden gevraagd wat ik moest doen.”

De vrouw verwittigde uiteindelijk veel te laat de politie. Ze werd dan ook aangehouden op verdenking van schuldig verzuim. Maar volgens het gerecht diende ze hem ook op één of andere manier drugs toe. De vrouw verscheen dinsdag voor de eerste keer voor de raadkamer. Die besliste om haar een maand langer in de cel te houden. Het koppel heeft ook een dochtertje van zes jaar oud. “Ze deden samen hun best om af te kicken”, zegt haar advocaat Olivia Delille. “Zij heeft dit ook niet gewild. Die vrouw moet nu een rouwproces doormaken in de gevangenis.”