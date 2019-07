Onze voetbalredactie voorspelt dat KV Kortrijk komend seizoen als 7e eindigt: “Doel één: de lijn onder Vanderhaeghe doortrekken”

Kortrijk en Vanderhaeghe waren vorig seizoen nog maar eens een succescombinatie. Met Vanderhaeghe heeft Kortrijk weer die (West-)Vlaamse no nonsense-mentaliteit waarmee het meermaals hoogconjunctuur beleefde. Onder hem behaalde Kortrijk 51 op 78 (65 %) in de competitie, cijfers waarmee je in Play-off 1 staat. Die lijn doortrekken wordt het eerste doel. De basis is er nu wél al. De voorbereiding verliep voor het eerst in jaren zonder akkefietjes: geen slechte velden, geen spelerstekort en geen uithalen door de coach. Daar komt bij dat de fundamenten van het type-elftal er staan. De helft van het team speelt al twee jaar samen. De coach is dezelfde, er zijn dus automatismen waarop gebouwd kan worden. Kortrijk spreekt terecht de ambitie uit “om minstens voor de zevende à achtste plaats te gaan.”