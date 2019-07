Nemanja Gudelj is alweer twaalfde aanwinst voor koopkrachtig Sevilla

Sevilla is met een heuse metamorfose bezig. De club kondigde dinsdagochtend met de komst van oud-Ajax-middenvelder alweer de twaalfde nieuwkomer aan. Gudelj, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Sporting Lissabon, liet zijn contract ontbinden bij Guangzhou Evergrande.

Nemanja Gudelj zette de eerste stappen in zijn profcarrière bij NAC Breda, waar hij tevens zijn jeugdopleiding genoot. Onder zijn trainer en vader Nebojsa Gudelj groeide de Nederlandse Serviër met Joegoslavische ouders uit tot een vaste waarde bij zijn ploeg. Een transfer naar de Nederlandse subtopper AZ volgde, waarna hij na twee seizoenen werd opgepikt door Ajax.

Bij Ajax kwam er anderhalf jaar later onverwachts een tijdelijk einde aan zijn weg naar de top. Gudelj kwam in Amsterdam op de reservebank te zitten en forceerde een transfer naar het Chinese Tijanin Teda. In China kwam de 22-voudig international van Servië niet volledig uit de verf en sprak hij snel zijn wens uit om terug te keren naar Europa.

Die wens werd werkelijkheid met zijn tijdelijke overgang naar Sporting Lissabon. In de Portugese hoofdstad fleurde de centrale middenvelder volledig op en speelde hij in totaal 39 officiële wedstrijden. De kaartenpakker (Gudelj miste drie wedstrijden door de 13 gele kaarten die hij in de competitie pakte) verzilverde daarmee een transfer naar Sevilla. Gudelj liet zijn contract ontbinden bij Guangzhou Evergrande en tekende voor vier seizoenen bij de club uit Zuid-Spanje.