Pechvogel Marian Sarr scoort twee owngoals in twaalf minuten tijdens openingswedstrijd

2 Eigentore in 12 Minuten: Superpechvogel Marian Sarr beschert Ingolstadt zum Drittligaauftakt einen glücklichen Sieg in Jena. pic.twitter.com/afFG4Sgd3L

De voorbereiding op het aankomende zit er voor sommige ploegen al op. De clubs uit de 3. Liga (derde niveau van Duitsland) startten afgelopen weekend aan de competitie. Voor Marian Sarr, verdediger van Carl Zeiss Jena, werd de wedstrijd tegen FC Ingolstadt een om snel te vergeten.

De Senegalese Duitse verdediger boog eigenhandig de 1-0-voorsprong om in een 1-2-achterstand. Met nog een halfuur te spelen stond Sarr tweemaal op de verkeerde plek, waardoor hij de schlemiel van de wedstrijd werd. In de zestigste minuut stond Sarr in de weg bij een vrije trap van FC Ingolstadt, waardoor hij ongelukkig de bal in eigen doel werkte. Aan de 1-2 kon de boomlange verdediger weinig doen. Een ploeggenoot kopte tegen de rug van de Senegalese Duitser waarna de bal het doel inrolde.