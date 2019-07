Officieel: Laurent Depoitre keert terug naar AA Gent

Laurent Depoitre (30) is officieel weer speler van AA Gent. Dinsdagmiddag maakte de club bekend dat de spits, vorig seizoen uitkomend voor het gedegradeerde Huddersfield Town, voor drie seizoenen tekent bij de club waar hij tussen 2014 en 2016 speelde.

Depoitre startte zijn profcarrière dertien jaar geleden bij Tournai, waarna hij drie seizoenen later de overstap maakte naar RRC Péruwelz. Via Eendracht Aalst kwam Depoitre bij KV Oostende, waarmee hij kampioen werd in de Tweede Klasse.

Depoitre, die één cap verzamelde bij de Rode Duivels, kende van 2014 tot 2016 twee erg succesvolle seizoenen bij de Buffalo’s. Telkens werd hij clubtopschutter. Na de landstitel in 2015 volgde er een indrukwekkende Champions League-campagne, die pas voorbij was in de achtste finales (tegen Wolfsburg). Hij eindigde in 2015 tweede in de verkiezing om de Gouden Schoen na Sven Kums.

In 2016 verliet Depoitre AA Gent voor de Portugese topclub FC Porto. Na een teleurstellend seizoen kreeg hij in 2017 zijn kans in de Premier League, bij Huddersfield Town. In zijn eerste seizoen voor de Terriers speelde de aanvaller 35 wedstrijden, goed voor zes doelpunten. Afgelopen seizoen kwam hij aan 25 wedstrijden, zonder goals. Vanaf begin maart behoorde Depoitre niet meer tot de selectie.

“We zijn verheugd om onze tweevoudige topschutter, kampioenenmaker, Rode Duivel en smaakmaker in de Champions League-campagne terug te mogen verwelkomen bij KAA Gent. Welcome back Lolo!”, zo klinkt het op de clubwebsite.