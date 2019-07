Man verantwoordelijk voor bloederig neerslaan van betoging op Tiananmenplein overleden

Li Peng, de Chinese premier van 1988 tot 1998, is overleden op 90-jarige leeftijd. Dat melden de Chinese staatsmedia. Li wordt beschouwd als een van belangrijkste verantwoordelijken van het bloedig neerslaan van de betogingen voor meer democratie op het Tiananmenplein in Peking in 1989. Nadat hij meer dan decennium had dienstgedaan als premier, was hij van 1998 tot 2003 voorzitter van het Chinese parlement.

“Hij is overleden op 22 juli 2019 om 23.15 uur, aan de gevolgen van een ziekte waarvoor de behandeling ontoereikend bleek”, schreef het Chinese staatsagentschap Xinhua. Hij wordt omschreven als “uitzonderlijk lid van de Chinese communistische partij”.

Maar Li Peng zal door de wereld toch vooral herinnerd worden als een van de verantwoordelijken voor de bloedige repressie van betogers op het Tiananmenplein. In de nacht van 3 op 4 juni 1989 maakten soldaten een einde aan zeven weken van demonstraties en hongerstakingen van studenten en arbeiders. Ze wilden dat de corruptie zou stoppen en dat er meer democratie zou komen.

Omstreden

Li Peng bleef na de gebeurtenissen nog een tiental jaar op post, hoewel er tussen de vierhonderd en duizend doden vielen. Een groot deel van de Chinezen is hem dat wel blijven kwalijk nemen. Maar het huidige regime zwaaide hem dinsdag lof toe voor de manier waarop hij destijds de orde heeft hersteld.

“Tijdens het politieke tumult in de lente en zomer van 1989 nam kameraad Li Peng de beslissende maatregelen om de wanorde te stoppen en de contrarevolutionaire onrust te bedwingen”, schreef Xinhua. “Hij stabiliseerde de binnenlandse situatie en speelde een belangrijke rol in deze belangrijke strijd voor de toekomst van de partij en het land.” Xinhua herhaalt zo de argumenten van de communistische partij. Die meent dat sociale orde noodzakelijk was om economische ontwikkeling vol te houden.

Li Peng zelf heeft altijd zijn beslissing verdedigd om het plein te ontruimen. “Als dat niet gebeurd was, zou China in nog een lastigere situatie gezeten hebben als de ex-USSR en Oost-Europa”, zei hij in 1994 tijdens een bezoek aan Oostenrijk.