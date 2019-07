Nederlandse actrice die drugs dealde op Tomorrowland blijft zeker tot vrijdag in de cel: “Voorbereiding op een rol of niet, het blijft strafbaar”

Boom - De 34-jarige Nederlandse actrice die op Tomorrowland werd gearresteerd met grote hoeveelheden drugs in haar bezit, blijft nog minstens tot vrijdag opgesloten. De verklaring dat ze zich wou voorbereiden op een acteerrol wordt nog onderzocht. “Maar het blijven strafbare feiten”, stelt het Antwerpse parket.

Imanuelle Grives is een actrice die onder meer meespeelde in ‘Flikken Maastricht’ en ‘Flikken Rotterdam’. Afgelopen weekend was ze aanwezig op het festival Tomorrowland. Daar werd ze betrapt met meer dan honderd xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Bij een huiszoeking in de Airbnb waar ze verbleef, werden ook drugs gevonden.

De vrouw werd opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter die besloot haar aan te houden. Ze ontkende niet dat ze drugs zou hebben willen verkopen en verklaarde dat ze zich wou voorbereiden op een rol. “Maar voorbereiding of niet, het blijft strafbaar”, zegt woordvoerder Stephanie Chomé van het parket. Vrijdag wordt beslist, of Grives aangehouden blijft. Tot dan blijft ze in de cel.