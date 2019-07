Twaalf doden bij geweld in oosten van Congo

Twaalf burgers, onder wie twee kinderen, zijn neergeschoten of vermoord met een machete in de streek van de Oost-Congolese stad Beni. De plaatselijke autoriteiten schrijven het geweld toe aan de Oegandese Allied Democratic Forces (ADF).

“We hebben in de nacht van maandag op dinsdag tegelijkertijd twee aanvallen ondergaan in Beni”, aldus Donat Kibwana, bestuurder in Beni. “Op een plaats hebben ze, in het centrum van dat dorp, negen burgers, onder wie twee kinderen, gedood en vier mensen verwond. Tegelijkertijd was er in een iets noordelijker gelegen dorp een aanval, opnieuw door de ADF. Daar zijn drie burgers omgebracht en zijn drie anderen zwaar verwond.”

Het Congolese leger heeft de aanvallen bevestigd. “Het leger heeft snel gereageerd, maar jammer genoeg hebben deze terroristen negen mensen omgebracht. We sporen de daders verder op”, aldus majoor Mak Hazukay, woordvoerder van het leger in de provincie Noord-Kivu. Ook op de andere aanval werd gereageerd door het leger, aldus Hazukay.

Burgers van de streek hebben echter nogmaals kritiek geuit op de onmacht van het leger om zulke bloedbaden te stoppen - al jarenlang vallen gewapende groepen met de regelmaat van de klok binnen in en rond Beni om daar slachtpartijen aan te richten. Volgens de autoriteiten gaat het dus om de ADF, een groep moslims afkomstig uit Oeganda die al sinds 1995 ronddwalen in het oosten van Congo.

Een rapport van de Congo Research Group van de universiteit van New York legt de verantwoordelijkheid van verschillende van deze bloedbaden inderdaad bij de ADF, maar een deel ook bij andere gewapende groeperingen, waaronder ook het regeringsleger.