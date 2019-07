Chelsea, met Batshuayi, verbrodt debuut Griezmann en De Jong bij Barcelona

Chelsea heeft dinsdag het debuut van de Fransman Antoine Griezmann en de Nederlander Frenkie de Jong bij Barcelona verstoord. De Blues wonnen het oefenduel in het Japanse Saitama met 2-1.

Tammy Abraham bracht Chelsea in de 34e minuut 1-0 voor. In de 81e minuut verdubbelde Ross Barkley van net buiten de zestienmeter de voorsprong. Pas in het slot lukte Ivan Rakitic (90.) op vrije trap de 2-1 voor Barcelona.

Bij Barça speelden topaankopen Antoine Griezmann (eerste helft) en Frenkie de Jong (tweede helft) hun eerste minuten. Onder meer Lionel Messi, die met Argentinië aan de slag was op de Copa America, ontbrak nog bij de Catalanen. Michy Batshuayi mocht in de 70e minuut invallen bij Chelsea.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE