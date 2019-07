Scheepswrak van meer dan 500 jaar oud teruggevonden in Baltische Zee

In de Baltische Zee, tussen Zweden en Estland, is een scheepswrak gevonden van minstens 500 jaar oud. Het wrak, dat voor 99 procent intact is, werd gevonden door archeologen op ongeveer 120 meter diepte.

160 kilometer voor de kust van Stockholm troffen archeologen een scheepswrak aan. 99 procent van het schip is nog steeds intact: de mast staat rechtop, op het dek staat een klein bootje en de boegspriet is duidelijk zichtbaar. Het schip werd vrijwel zeker gebouwd tussen 1490 en 1540, wat doet vermoeden dat het zestien meter lange schip vergaan is tijdens de Zweedse Onafhankelijkheidsoorlog, die drie jaar lang woedde tussen de Zweedse en Deense heersers.

Ook over de herkomst van het schip heerst twijfel. Het ontwerp verwijst naar een Noord-Europees design, terwijl de tuigage de archeologen dan weer doet denken aan ‘De Pinta’ en ‘La Nina’, de twee kleinere schepen van Christoffel Columbus. De ontdekkingsreiziger gebruikte de kleinere schepen om samen met zijn schip ‘Santa Maria’ de Atlantische Oceaan over te steken om in 1492 Amerika te ontdekken.

En de bemanning? Zijn ze om het leven gekomen bij de zeeslag of werden ze gevangengenomen? Dat wordt verder onderzocht door een internationaal team van wetenschappers, waaronder archeologen van de universiteit van Southampton. “Het schip ligt al meer dan 500 jaar op de zeebodem en toch is het zo goed bewaard gebleven”, zegt Rodrigo Pacheco-Ruiz, die het project zal leiden. “Het is alsof het pas gisteren gezonken is.”