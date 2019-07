Israël bevestigt: twaalf “illegale” Palestijnse gebouwen nabij Jeruzalem vernield

Israël heeft dinsdag aangekondigd dat het maandag ten zuiden van Jeruzalem 12 Palestijnse gebouwen heeft vernield die het als illegaal beschouwde. De actie werd veroordeeld door de Palestijnen zelf, maar ook door de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Het grootste deel van de huizen was nog in opbouw, en stond in de Palestijnse wijk Sur Baher aan de rand van Oost-Jeruzalem, op grondgebied waar de Palestijnse Autoriteit bevoegd is. Israël zegt dat de gebouwen erg dicht bij de “veiligheidsmuur” stonden, die het in 2002 begon te bouwen. Het Israëlische hooggerechtshof had de sloop goedgekeurd, omdat de gebouwen een gevaar vormden “in het gebied van de veiligheidsmuur”.

De Israëlische coördinatiedienst voor activiteiten in de territoria (COGAT) verklaarde in een mededeling dat “12 gebouwen en twee funderingen vernield werden”, die “illegaal gebouwd” waren. De Israëlische autoriteiten verwittigden sommige bewoners van de wijk op 18 juni dat de sloop op til was, en gaven hen 30 dagen om hun woningen leeg te maken.

Volgens het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA) werden 24 mensen uit drie families, onder wie 14 kinderen, ontheemd. Maar in totaal worden meer dan 300 mensen getroffen door de sloopwerkzaamheden, zegt de organisatie. De bewoners in het gebied vrezen dat in de nabije toekomst nog 100 andere gebouwen met de sloop worden bedreigd.