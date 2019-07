Hoe schadelijk is deze hitte voor de dieren in de zoo? En hoe krijgen ze verkoeling?

Werkelijk niemand voelt zich beter in deze temperaturen dan de tropische dieren in de zoo. In tegenstelling tot de vele bezoekers staan giraffen, zebra’s en dromedarissen niet te puffen. Toch krijgen ook zij dezer dagen wat extra’s. En de panda’s in Pairi Daiza? “Die hebben airco.”

Ieder dierenverblijf heeft per definitie schaduw en een plas water. En in principe volstaat dat. Maar als de temperatuur richting 40 graden Celsius gaat, dan zijn zelfs leeuwen tuk op een beetje extra verkoeling. In Pairi Daiza krijgen ze hun kip in een ijsblok. “Een klassieker onder de roofdieren”, klinkt het.

Neusberen in Zoo Antwerpen Foto: Jonas Verhulst

Wrattenzwijnen krijgen een fikse extra douche, de papegaaien worden besproeid en de olifanten krijgen in het Henegouwse dierenpark langer de tijd om te baden. “Voor elk dier wat wils. Maar wees gerust, de meeste dieren zijn voor dit weer gebouwd.”

Pinguïns

Ook in Zoo Antwerpen en Planckendael kennen ze de ijslolly’s. Afhankelijk van het dier zijn die gevuld met vis, vlees, insecten of groenten. De klomp ijs heeft volgens woordvoerder Ilse Segers twee voordelen. “De dieren moeten iets meer moeite doen voor hun voedsel, zoals in het wild, en ze krijgen verkoeling.”

De pooldieren zitten in een geacclimatiseerde ruimte waar het permanent koel is. Daar zitten ook de subarctische pinguïns, beschut voor de nietsontziende zon. Buiten zitten hun subtropische soortgenoten: de zwartvoetpinguins. Die broeden in Zuid-Afrika en Namibië. “Aan een frisse duik heeft deze soort voldoende.”