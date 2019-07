Vier kinderen sterven bij brand in Russisch vakantiekamp, leiders opgepakt

Zeker vier kinderen zijn omgekomen bij een brand in een vakantiekamp in de buurt van de Russische stad Chabarovsk, in het verre oosten. Dat melden de Russische autoriteiten.

Volgens de eerste onderzoeken zou de brand veroorzaakt zijn door een radiator. Daarnaast waren de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd. De leiders van het kamp zijn opgepakt.

In het kamp, in een wintersportregio in de buurt van de kust van de Grote Oceaan, verblijven goed 190 kinderen. De Russische premier Dmitri Medvedev kondigde al aan dat de omstandigheden precies onderzocht zullen worden.

Foto: EPA-EFE

