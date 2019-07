Fruitplukkers gaan door hitte al om 4 uur ’s ochtends aan de slag

Sint-Truiden - De droogte is geen goede zaak voor de dikte van onze appelen en peren, en er is het risico op zonnebrand voor het fruit dat aan de buitenkant hangt, zegt Filip Lowette, directeur van de Belgische Fruitveiling in Sint-Truiden. Een van de maatregelen die bij de kersenpluk momenteel wordt toegepast is ‘s morgens heel vroeg beginnen te plukken, al om 4 of 5 uur, om dan tegen 11 uur als het erg warm wordt te stoppen.

Vanaf woensdag wordt de aanvoer in de fruitveiling overigens stopgezet rond 13 uur, zodat men tegen 11 uur stopt met de pluk, zegt de directeur. Dat is een goede zaak voor de vruchten, maar ook voor de mensen, want plukken in zo’n ongenadige hitte is uiteraard geen pretje.

Naast een nefaste invloed op de dikte van appels is er bij deze hitte ook risico op zonnebrand, zegt de directeur ven de Truiense fruitveiling. Appels die aan de buitenkant hangen, worden waardeloos door zonnebrand. Zelfde probleem bij de peren die dezer dagen normaal tot aan de oogst toch nog enkele millimeters moeten aandikken.

Voor wat de kersen betreft, is de directeur zelf benieuwd wat de hittegolf als gevolg gaat hebben. “Er wordt wel al heel vroeg op de dag gestart met de pluk”, zegt Lowette. “Al om vier of vijf uur ‘s morgens, om dan te stoppen als de hitte ondraaglijk wordt voor wie in de bomen moet klimmen.”

Gelukkig is er vorige zaterdag nog zo’n 5 liter per vierkante meter uit de hemel gevallen, zegt Lowette. En ‘s morgens is er de dauw. Zolang de bomen nog vocht uit de grond kunnen halen, valt het nog mee. “En daarnaast wacht men wat langer dan gewoonlijk met het maaien van het gras. Hoger gras heeft een afkoelend effect.”