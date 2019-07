Al 189 verloren voorwerpen (waaronder één wandelstok) op Gentse Feesten

Gent - De Gentse politie registreerde dit jaar al 189 verloren voorwerpen op de Gentse Feesten. Het gaat vooral om portefeuilles, telefoons en sleutels en een wandelstok. Dit jaar blijven de verloren voorwerpen tot 5 augustus ter beschikking in het commissariaat van Gent Centrum.

Opnieuw werden op de vierde dag van de Gentse Feesten weinig wildplassers betrapt: 43 van wie 28 in de feestzone en 15 buiten de feestzone. Daarnaast werden zes voertuigen getakeld. Er werden 11 bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan vier voor openbare dronkenschap en zeven voor het verstoren van de openbare orde.

Ook vonden 32 verloren voorwerpen hun weg naar de politie. Dat brengt het totaal, na vier dagen, op 189. “Hoofdzakelijk gaat het om sleutels, portefeuilles en telefoons”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Opvallende zaken zaten er nog niet tussen, of toch een. “Een keer werd een wandelstok binnen gebracht”, lacht Langeraert. “Misschien kon de man op miraculeuze wijze weer lopen. In elk geval is hij nog niet opgehaald. “Nieuw dit jaar is dat de verloren voorwerpen ter beschikking blijven op het commissariaat Gent Centrum tot 5 augustus dat 24 op 24 uur open is. De voorbije jaren verhuisden de verloren voorwerpen onmiddellijk na afloop van de Feesten naar het commissariaat van Ekkergem.

Vierde dag lokt 90.000 bezoekers

Op de vierde dag van de Gentse Feesten verwelkomde de stad 90.000 bezoekers. “Dat is iets minder, 10.000, dan vorig jaar op de vierde dag”, zegt Feestenburgemeester Annelies Storms (SP.A). Ook werden iets minder reizigers vervoerd met het extra openbaar vervoer van De Lijn.

De Lijn vervoerde op de vierde dag van de Gentse Feesten 26.240 reizigers met het extra aanbod (pendel-tramlijn 1 en feestbussen) dat werd ingelegd, terwijl dat er op dezelfde dag vorig jaar 27.175 waren. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, het station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, vervoerde 24.610 feestvierders. Maandag maakten 1.630 bezoekers gebruik van de feestbussen, vorig jaar waren dat er 2.170 op dezelfde dag.

Het FAVV controleerde 27 tijdelijke horecazaken. Daarvan kregen er 21 een waarschuwing, vooral voor niet-conforme koeltemperaturen en onvoldoende allergeneninfo. Daarnaast werden er ook vijf pop-ups gecontroleerd, waarvan drie zaken een waarschuwing kregen. Ook twee vaste horecazaken kregen een waarschuwing voor niet-conforme koeltemperaturen.

Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden op maandag 139 bezoekers, zeven personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Maandag houdt het straattheaterfestival Miramiro zijn laatste dag, Boomtown op de Kouter begint aan zijn eerste dag.