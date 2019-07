Palestijnen vallen Saudische journalist aan op Tempelberg: “Ga in de Knesset bidden, niet hier!”

Een journalist uit Saudi-Arabië is maandag in Jeruzalem aangevallen door Palestijnen terwijl hij de Tempelberg bezocht. De man was in Israël op bezoek als lid van een delegatie van zes Arabische journalisten, op uitnodiging van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De journalistenvereniging Arab and Middle Eastern Journalists Association veroordeelde het bezoek van de delegatie als een “normalisering” van de relaties met “de zionistische vijand”.

Video’s op sociale media en op de zender Al Jazeera toonden hoe de Saudische journalist uitgescholden en bespuwd werd. Mensen gooiden ook met stoelen naar hem op de markt in de oude stad. In een video is te horen dat mensen hem in het Arabische toeschreeuwen “Ga in de Knesset bidden, niet hier”, “Je moest je schamen” en “De Al-Aqsamoskee ontvangt geen mensen als jij”.

Israël veroordeelt geweld

“We veroordelen het brutale en immorele gedrag van sommige Palestijnen bij de Al-Aqsamoskee ten aanzien van de Saudische journalist die naar Jeruzalem kwam om een brug naar vrede en begrip tussen volkeren te slaan”, schreef Nizar Amer, woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. “Zij buiten de heilige plaatsen als politiek instrument uit.”

Israël heeft geen diplomatieke betrekkingen met Saudi-Arabië, maar premier Benjamin Netanyahu zei herhaaldelijk dat er achter de schermen steeds meer toenadering is tussen Israël en verscheidene Arabische staten. Netanyahu ontmoette de delegatie dinsdag en volgens een mededeling van zijn bureau spraken de delegatieleden over “hoe velen in de Arabische wereld vrede met Israël willen, een normalisering met Israël, naar Israël willen komen”.