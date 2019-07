Bakkerij kan al twee dagen geen mattentaarten bakken door… de hitte

Geraardsbergen - Bakkerij Pascal Nevens zal woensdag en donderdag geen mattentaartjes verkopen op de markten. “Door de hitte kunnen we de kwaliteit van onze mattentaartjes niet garanderen. We leggen liever twee dagen het werk neer dan uitgedroogde gebakjes aan de klanten te geven”, zegt Kelly Nevens, dochter van de zaakvoerder.

“Als het buiten 30 graden is, dan zitten we in de bakkerij al snel in temperaturen van 50 graden”, aldus Nevens. “We hebben geen airco en krijgen de bakkerij dus niet afgekoeld als het ’s nachts zo warm blijft. In die warmte is het lastig om goede mattentaarten te maken. Het bladerdeeg bijvoorbeeld plakt te hard om het te kunnen uitrollen. En op de markt zouden de taartjes alleen maar uitdrogen in de zon. Een mattentaart moet een beetje droog zijn, maar mag ook niet te brokkelig worden. Het is ons populairste product, dus daar dragen we zorg voor.”

Ook vorig jaar moest de bakkerij de productie voor een dag stilleggen door de hitte. “Nu zijn het al twee dagen. We zullen in de toekomst een oplossing moeten vinden, want dagen niks verkopen is geen optie”, aldus Nevens.