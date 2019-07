Schoonmaakster ontdekt luipaard achter wasmachine in Zuid-Afrika

Het was voor de Zuid-Afrikaanse dierenarts Cliff Bull geen gewone werkdag toen hij maandag werd opgebeld door een schoonmaakster. Die trof in een huis in Benoni, een stad niet ver van Johannesburg, een luipaard aan achter de wasmachine. “De schoonmaakster ging de was doen toen ze de luipaard zag en de deur dicht gooide”, zei Bull dinsdag aan het Duitse persagentschap DPA.

Na de dringende oproep ging Bull ter plaatse om het jonge dier te verdoven. Dat bleek geen makkelijke taak. De luipaard verschool zich achter de wasmachine en had ook aan de slang voor de watertoevoer van het toestel geknabbeld, waardoor de wasruimte onder water stond. “Ik slaagde er uiteindelijk in om hem door het venster in zijn rechterschouder te raken met een pijltje”, aldus de dierenarts.

Bull bracht de ongewenste gast over naar een opvangcentrum voor wilde dieren. De verzorgers daar zijn er nog niet uit of de vijf maanden oude luipaard illegaal als huisdier werd gehouden en was ontsnapt, dan wel dat het jonge dier en de moeder in de natuur gescheiden raakten, waarna het de stad binnenwandelde.

Het is erg uitzonderlijk om een luipaard te zien in stedelijk gebied. Luipaarden zijn heel schuwe dieren en zijn zelfs op safari moeilijk te spotten.