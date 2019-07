Plots zit KV Mechelen zonder doelman: Michael Verrips zet Malinwa onder druk om transfer te forceren

Bizarre dinsdagvoormiddag Achter de Kazerne. Terwijl de spelers van KV Mechelen naar goede gewoonte samen ontbeten, viel op dat doelman Michael Verrips niet kwam opdagen. De goalie had zich bij de club nochtans niet ziek gemeld.

Toen de spelersgroep zich vervolgens opmaakte voor de training, bleek al snel dat Verrips zijn kleerkastje had leeggemaakt. Ook zijn voetbalschoenen waren weg. De doelwachter liet maandagavond laat nog verstaan dat hij iets nodig had uit zijn kastje. Ondertussen is duidelijk geworden wat hij van plan was.

De sterkhouder probeert zo een transfer te forceren, want het bestuur, de spelersgroep en de trainerstaf vielen uit de lucht. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx bemoeit zich nu met de zaak.

18-jarige Valkenaers in doel

Een plots vertrek van de Nederlander brengt Malinwa kort voor de competitiestart danig in de problemen. Reservedoelman Bram Castro is nog even out met een spierscheur in het dijbeen en Sofiane Bouzian is weg voor interlandverplichtingen met de jeugd van Marokko. Voorlopig is de enige inzetbare doelman de 18-jarige Arno Valkenaers.

KV Mechelen begint zaterdag aan zijn avontuur in de Jupiler Pro League aan de Gaverbeek met een uitwedstrijd tegen Zulte Waregem.