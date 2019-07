KMI kondigt code rood af in het hele land: “Breng uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid”

Het KMI kondigt vanaf morgen in het hele land code rood af omwille van de hitte. Het warmteactieplan van de overheid zal echter niet in werking treden: “De weersvoorspellingen geven momenteel aan dat de hitteperiode van korte duur zal zijn, waardoor een alarmfase niet nodig lijkt”, klinkt het.

Het KMI verwacht woensdag tot 38 graden in het centrum van het land, lokaal is zelfs 39 graden niet uitgesloten. Donderdag wordt het zelfs nog warmer: onder een “verzengende hitte” halen we maxima rond 38 à 39 en plaatselijk zelfs 40 graden. Pas vrijdag (35 graden) gaat het een beetje afkoelen, en zaterdag (24 graden) normaliseren de temperaturen zich weer helemaal.

Daarom kondigde het KMI dinsdagavond aan dat de komende dagen code rood van kracht zou zijn. “Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden”, waarschuwt het KMI. “Veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.”

Na ruggespraak met de Risk Assesment Group en met de Algemeen directeur van het KMI, heb ik beslist om CODE ROOD VOOR HITTE af te kondigen voor de komende dagen omdat de objectieve criteria van de alarmfase bereikt worden. — David Dehenauw (@DDehenauw) July 23, 2019

Bovendien is ook de ozonconcentratie hoog genoeg om de alarmfase af te kondigen. Vanaf morgen kan de hitte voor iedereen gevaarlijk zijn, niet alleen voor de klassieke risicogroepen zoals jonge kinderen en ouderen.

Geen warmteactieplan

De overheid heeft echter beslist om het warmteactieplan niet in werking te stellen. “De weersvoorspellingen geven momenteel aan dat de hitteperiode van korte duur zal zijn, waardoor een alarmfase niet nodig lijkt”, zegt woordvoerder Joris Moonen van het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid. “We herhalen wel de waarschuwingen naar de bevolking om zich goed te beschermen tegen zon en hitte door voldoende te drinken, inspanningen te vermijden tijdens de heetste periodes, koelte opzoeken en zorgzaam zijn voor meer kwetsbare personen. Het KMI kondigt de code rood af om die sensibiliserende boodschap te versterken.”

De alarmfase van het warmteactieplan is nog nooit afgekondigd sinds het ontstaan van het nationale ozon- en hitteplan. In die crisisfase kunnen extra maatregelen genomen worden bovenop maatregelen die al tijdens de waarschuwingsfase werden genomen. De waarschuwingsfase is vrijdag afgekondigd.

De tips van het Agenschap Zorg en Gezondheid:

Sluit overdag rolluiken, gordijnen en ramen. Verlucht ’s nachts.

Gebruik een ventilator en/of klimaatregeling indien u over een beschikt. Indien niet, probeer een onderkomen te vinden in een koele plaats.

Maak uw lichaam meermaals per dag nat door gebruik te maken van een verstuiver, een washandje of door een douche of bad te nemen.

Drink veel water (ouderen: 1,5 liter water per dag) en eet normaal.

Probeer indien mogelijk binnen te blijven op de heetste momenten van de dag (11-21 uur). Bovendien zijn de ozonconcentraties over het algemeen 50% lager binnenshuis dan buitenshuis.

Indien u moet buitengaan: draag hoofdbescherming en lichte kledij.

Beperk fysieke en sportieve activiteiten.

Aarzel niet om een beroep te doen op een geneesheer, familie, buren, vrienden wanneer u zich onbehagelijk voelt.

Zorg dat u altijd water bij zich heeft wanneer u de deur uitgaat. En laat nooit iemand achter in de auto, ook geen dieren.

