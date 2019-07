Te verlegen om een superster te zijn: hoe het komt dat voormalig recordtransfer Gareth Bale ondanks vele successen Real Madrid langs een achterpoortje moet verlaten

Hij was in 231 wedstrijden voor Real Madrid goed voor 102 goals en 65 assists. Hij scoorde drie keer in een Champions League-finale - één doelpunt een fantastische omhaal. Hij bezorgde zijn club de Copa del Rey na een onwaarschijnlijke ren tegen aartsrivaal Barcelona. En toch moet Gareth Bale, een paar jaar geleden nog de duurste voetballer ter wereld, nu Real Madrid langs een achterpoortje verlaten. Hoe is het zover kunnen komen?