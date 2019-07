Volg hier live de oefenwedstrijd van Anderlecht tegen PAOK

Anderlecht speelt een (zoveelste) oefenwedstrijd tegen het Griekse PAOK. De aftrap werd om iets na 18u gegeven, aan de rust stond het 0-1 na een doelpunt van Pelkas in de 32e minuut. Volg de tweede helft hier live!

Anderlecht trad aan met heel wat reserven, Samir Nasri was kapitein. Voor rust vielen er weinig kansen te noteren, enkel een paar op stilstaande fases van Yari Verschaeren. Zo kopte Antonio Milic onbegrijpelijk over en de verdediger reageerde ook niet attent bij de tegengoal van Pelkas in de 32e minuut.

(later meer)

Anderlecht: Davy Roef, Killian Sardella (39’ Hotman El Kababri), Bubacarr Sanneh, Antonio Milic, Edo Kayembe, Marco Kana, Kenneth Saief (36’ Mathis Suray), Yari Verschaeren, Antoine Colassin, Samir Nasri en Alexis Saelemaekers (39’ Théo Leoni).

Invallers: Abdoul Danté, Rik Vercauteren, Sven kums, James Lawrence en Adrien Trebel.