Record: code oranje in 80 Franse departementen

In Frankrijk zijn dinsdag 80 departementen onder code oranje geplaatst vanwege de hitte, zo heeft de weerdienst Météo-France gemeld.

In vrijwel heel Frankrijk, met uitzondering van drie departementen in het westen van Bretagne, geldt een hittealarm. Frankrijk had nooit eerder zoveel departementen in code oranje. Het vorige record dateert van juni, met 78 departementen.

De hitte flirtte dinsdagnamiddag al in veel Franse steden met 40 graden Celsius. Bordeaux brak met 41,2°C zijn hitterecord. Records sneuvelden ook in Angers (40,7°C), Rennes (40,1°C) en Blois (40,0°C).

Voor de departementen Calvados, Orne, Sarthe, Mayenne en Manche werd code oranje uitgegeven wegens het risico op onweer met hevige rukwinden, hagel en felle bliksem.