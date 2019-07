Beklonken bij rijkelijk diner: Congolese regeringsvorming 7 maanden na verkiezingen bijna rond

Bijna zeven maanden na de verkiezingen en zes maanden na de eedaflegging van de nieuwe president Félix Tshisekedi lijkt het erop dat de Congolese regering bijna gevormd is. Dat blijkt althans uit beelden van een rijkelijk diner tussen Tshisekedi en zijn voorganger Joseph Kabila die de ronde doen op de sociale media. Volgens Congolese nieuwssites hielden de twee politieke zwaargewichten daar, samen met enkele medewerkers, de laatste onderhandelingen. Ook de door Tshisekedi aangestelde premier, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nam deel aan de vergadering.

Het platform van partijen die Tshisekedi in het parlement steunen, Cach, en het platform achter Kabila, FCC, vormen samen de meerderheid, maar de FCC heeft op zich al een absolute meerderheid in dat parlement. Daardoor ontstond het beeld dat Kabila eigenlijk nog altijd de politieke macht in handen heeft, en dat de president machteloos staat zonder de steun van Kabila, die bovendien senator voor het leven is.

De nieuwssite 7sur7.cd meldt dat de aankondiging over de samenstelling van de regering meteen op de verkiezing van het bureau van de senaat zal volgen. Die verkiezing staat voor zaterdag gepland. Oud-minister van Justitie Alexis Thambwe, en de uit de FCC geschorste Modeste Bahati strijden om de voorzittershamer van de senaat. Net zoals in de assemblee en de parlementen in de meeste van de 26 provincies beschikt de FCC ook in de senaat over een overweldigende meerderheid: 96 op de 109 zetels.

Vorige maand kwamen FCC en Cach al overeen dat de nieuwe regering 65 leden zal tellen, met een grote meerderheid voor, opnieuw, de coalitie rond Kabila.