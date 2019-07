Ook zo warm? Meer dan 20.000 mensen willen “overnachten in de frigo van de Colruyt”

Het kwik is dinsdag gestegen naar recordhoogte, en de komende dagen wordt het nog warmer. Reden genoeg voor veel koudbloedige Vlamingen om verkoeling te zoeken waar ze die maar kunnen vinden. In “de frigo van de Colruyt”, bijvoorbeeld. 20.000 mensen toonden hun interesse in een Facebook-evenement met dat plan.

Het was een Oost-Vlaming die de opvallende oproep lanceerde op Facebook. Meer dan 20.000 mensen toonden interesse alvorens het evenement van Facebook werd verwijderd.

Bij Colruyt kon men wel lachen met de oproep. “In het verleden hebben we tijdens hittegolven nog dergelijke acties zien passeren”, aldus woordvoerster Silja Decock bij Het Laatste Nieuws. “Maar onze winkels zijn ’s nachts gesloten, en we gaan ze nu ook niet speciaal openen voor deze ludieke actie. Bovendien zou het er ook veel te koud zijn om comfortabel de nacht door te brengen, en niet gezond.”

“Niettemin is iedereen welkom om overdag tijdens het winkelen wat langer in onze frigo’s te blijven hangen”, zegt Decock. Dat laatste voorstel heeft anderen dan weer op ideeën gebracht: een nieuw Facebook-evenement stelt voor om “een uur of zes ne komkommer te gaan kiezen in de frigo van de Colruyt”. Daarvoor toonden al een 500-tal mensen interesse.