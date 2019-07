Vastgoedprijzen weer gestegen: heeft het nog nut om te kopen? En waar investeer je het best in: een huis of appartement?

De vraag naar vastgoed blijft stijgen en dus volgen ook de prijzen. Een huis kopen is in één jaar tijd al 10.000 euro duurder geworden, goed voor een stijging met 3,7 procent. Appartementen zijn zelfs 4,7 procent duurder en kosten nu gemiddeld 229.820 euro. Wat doe je nu het best? Kopen of wachten? Is het nog nuttig om in vastgoed te investeren? En kies je dan beter voor een appartement of huis?