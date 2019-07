Felicitaties uit de hele wereld voor Boris Johnson, maar ook veel bezorgde geluiden: “Maak me grote zorgen om zijn premierschap”

De verkiezing van Boris Johnson tot premier van het Verenigd Koninkrijk weerklinkt in de hele wereld. De nieuwe leider van de Conservatieve Partij krijgt felicitaties van veel wereldleiders, maar er weerklinken her en der toch opvallend veel bezorgde geluiden.

De Amerikaanse president Donald Trump feliciteerde Johnson via zijn favoriete medium Twitter. “Proficiat aan Boris Johnson met het worden van de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij zal fantastisch zijn”, aldus Trump.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

Ook dochter Ivanka Trump stuurde een tweet de wereld in waarin ze Johnson feliciteerde. Daarin sloeg ze wel de bal mis. “Gefeliciteerd Boris Johnson met het worden van de volgende premier van het ‘United Kingston’”. Ze bedoelde uiteraard het “United Kingdom”, het Verenigd Koninkrijk.

Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019

Felicitaties en waarschuwing van Charles Michel

Uittredend Belgisch premier Charles Michel wees Johnson via Twitter op de “belangrijke uitdagingen voor ons, zoals de Brexit”. Johnson zal wellicht nog vaak in contact komen met Michel, die op 1 december voorzitter van de Europese Raad wordt.

“Ik wil Boris Johnson graag feliciteren met zijn aanduiding als eerste minister”, schrijft Michel op twitter. “Er liggen belangrijke uitdagingen voor ons, zoals de brexit. België en het Verenigd Koninkrijk zijn buren en nauwe partners in handel en veiligheid”, klinkt het nog.

I would like to congratulate @BorisJohnson on his appointment as Prime minister @10DowningStreet



Important challenges ahead, such as #Brexit



Belgium and UK are neighbours and close partners in trade and security. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 23, 2019

Ook rivaal feliciteert Johnson

Ook Johnson’s tegenkandidaat voor het partijleiderschap van de Britse Conservatieven, Jeremy Hunt, heeft zijn rivaal gefeliciteerd. Opvallend, want de campagne tussen beide heren verliep bijwijlen erg bits. “Je zal een geweldige eerste minister zijn voor ons land op dit belangrijke moment. Gedurende de campagne heb je optimisme, energie en ongeremd vertrouwen in ons geweldig land getoond en dat hebben we nodig”, zegt Hunt.

Congratulations @BorisJohnson 4 a campaign well https://t.co/b1rmrIHic6'll be a great PM for our country at this critical moment!Throughout campaign you showed optimism,energy & unbounded confidence in our wonderful country & we need that.All best wishes from the entrepreneur :-) — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 23, 2019

Volgens verschillende media zou Johnson Hunt aan boord willen houden als buitenlandminister, als signaal van welwillendheid aan het minder eurokritische deel van de partij. Johnson maakt wellicht woensdagavond bekend wie zijn ministers worden. Een aantal zwaargewichten in de huidige regering, onder wie minister van Justitie David Gauke en minister van Financiën Philip Hammond, maakten al bekend dat ze niet willen dienen onder Johnson en dus ontslag nemen. De nieuwe premier neemt woensdag zijn intrek in Downing Street 10, nadat Theresa May haar ontslag heeft ingediend bij de Queen.

Ex-premier May wil samenwerken met opvolger

Theresa May, nog heel even de Britse premier, feliciteert haar opvolger ook. “We moeten nu samenwerken om een Brexit af te leveren die voor het hele Verenigd Koninkrijk werkt, en om Jeremy Corbyn (de leider van oppositiepartij Labour, red.) uit de regering te houden. Je zult mijn volle steun hebben in het parlement.” Johnson was onder May minister van Buitenlandse Zaken, tot hij vorig jaar ontslag nam uit onvrede met de toegevingen die ze had gedaan in de onderhandelingen met de EU over de Brexit.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches. — Theresa May (@theresa_may) July 23, 2019

In zijn overwinningspeech had Johnson dinsdag ook een woord van dank over voor Theresa May. “Het was een privilige in haar kabinet te mogen dienen, en de passie en vastberadenheid die ze naar voren bracht in alles wat ze gerealiseerd heeft, zullen haar nalatenschap worden”, zei hij.

Europese Commissie wil “zo goed mogelijk samenwerken”

Ook de Europese Commissie heeft Johnson gefeliciteerd. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker “wil zo goed mogelijk samenwerken met de nieuwe premier”, zei zijn woordvoerster dinsdag op een persconferentie vlak na de bekendmaking van het resultaat. Ook Junckers opvolger Ursula von der Leyen feliciteert Johnson. “Ik verheug mij erop goed met hem samen te werken”. De Duitse, die op 1 november aan het hoofd van de Europese Commissie komt te staan, is in Parijs voor een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron. Ook hij feliciteerde Johnson, en zei “zo snel mogelijk” met hem te willen samenwerken.

Michel Barnier, de Europese Brexitonderhandelaar, en zijn team “kijken ernaar uit constructief samen te werken met premier Johnson wanneer hij zijn ambt opneemt”, zegt hij op Twitter, “om de ratificatie van het echtscheidingsakkoord te vergemakkelijken en een ordelijke brexit te bewerkstellingen”. De Fransman wil daarna ook verder onderhandelen over de toekomstige relatie tussen Brussel en Londen, zegt hij.

We look forward to working constructively w/ PM @BorisJohnson when he takes office, to facilitate the ratification of the Withdrawal Agreement and achieve an orderly #Brexit. We are ready also to rework the agreed Declaration on a new partnership in line with #EUCO guidelines. — Michel Barnier (@MichelBarnier) July 23, 2019

Johnson heeft tijdens zijn campagne verschillende keren beloofd dat Groot-Brittannië op 31 oktober uit de Europese Unie stapt, met of zonder akkoord, maar dat hij wel zou proberen de tekst te heronderhandelen. Brussel wil daar niet van weten.

Merkel wil “nauwe vriendschap” met Verenigd Koninkrijk behouden

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil de “nauwe vriendschap” met het Verenigd Koninkrijk behouden, ook met de notoire EU-criticus Johnson aan het roer. “Ik feliciteer Boris Johnson en kijk uit naar een goede samenwerking. Onze landen moeten ook in de toekomst door een nauwe vriendschap verbonden blijven.”

NAVO-baas Stoltenberg kijkt uit naar nauwe samenwerking

Ook secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg heeft Boris Johnson gefeliciteerd met zijn verkiezing tot Brits premier. “Het Verenigd Koninkrijk is een sterke bondgenoot en ik kijk ernaar uit nauw samen te werken, inclusief in de voorbereidingen voor de NAVO-top in Londen in december.”

Ook felicitaties van Erdogan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan feliciteert Johnson. “Ik geloof de Turks-Britse relaties in dit nieuwe tijdperk nog meer kunnen ontwikkeling”, tweet hij. Drie jaar geleden won Johnson nog 1.000 pond voor een beledigende limerick over Erdogan, waarin hij de Turkse leider seksuele escapades met een geit toedichtte.

Birlesik Krallik'in 77. Basbakani olan @BorisJohnson'i tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde basarilar diliyorum.



Bu yeni dönemde Türkiye-Birlesik Krallik iliskilerinin daha da gelisecegine inaniyorum. — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) July 23, 2019

Gelukwensen én een waarschuwing uit Iran

Zelfs vanuit Iran kreeg Johnson felicitaties. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif had tegelijkertijd wel een waarschuwing voor de nieuwe Britse premier in petto: “Iran zoekt geen confrontatie, maar we hebben 1.000 mijl aan kustlijn aan de Perzische Golf. Dat zijn onze wateren en die zullen we beschermen.” Londen en Teheran zijn verwikkeld in een conflict rond olietankers in de straat van Hormoez.

Corbyn roept meteen al op tot verkiezingen

Oppositieleider Jeremy Corbyn is minder tevreden met de zege van Johnson. De Labour-leider roept dan ook op tot nieuwe verkiezingen. Johnson heeft volgens Corbyn “niet de steun van het land, maar van minder dan 100.000 niet-representatieve leden van de Conservatieve partij”, zegt hij op Twitter. Corbyn vindt dat geen democratische gang van zaken. “Door belastingverminderingen te beloven voor de rijksten, zichzelf voor te stellen als een vriend van de bankiers en door een erg beschadigende Brexit zonder akkoord te steunen. Maar hij heeft niet de steun van het land gekregen”, klinkt het. Daarom vindt hij dat er dringend parlementsverkiezingen moeten komen. “De bevolking zou zelf moeten kunnen kiezen wie de eerste minister wordt.”

Boris Johnson has been elected by fewer than 100,000 unrepresentative Tory members. pic.twitter.com/cixmOtBvce — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 23, 2019

Schotse premier eist dat Johnson ‘no deal’-dreigement van tafel haalt

Ook de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon maakt zich “grote zorgen” om de verkiezing van Johnson. Ze vraagt dat hij zijn dreigement om het Verenigd Koninkrijk ook zonder akkoord uit de EU te loodsen, laat vallen. De inwoners van Schotland stemden in het Brexit-referendum van 2016 tégen de Brexit.

“Ik feliciteer Boris Johnson met zijn verkiezing tot Tory-leider, en ik zal er alles aan doen om te verzekeren dat hij de Schotse belangen en inzichten respecteert”, zegt de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon. “Maar ik maak mij grote zorgen om zijn premierschap, en het zou hypocriet zijn als ik die niet eerlijk zou uiten”, klinkt het. Volgens Sturgeon worden die zorgen gedeeld door “de overgrote meerderheid van de Schotten, die, als ze een keuze hadden gehad, niet iemand met zijn mening en palmares de sleutels van Downing Street 10 hadden gegeven”.

Sturgeon heeft het vooral over de Brexit, die volgens haar “sowieso erg beschadigend wordt voor Schotland en de rest van het Verenigd Koninkrijk”. Maar het feit dat Johnson beloofd heeft de EU ook zonder akkoord te willen verlaten op 31 oktober, gaat volgens haar “regelrecht in tegen alle logica, het gezond verstand, en het welzijn van de mensen”. Ze vraagt dan ook dat Johnson zijn dreigement, dat ze “erg onverantwoord” noemt, intrekt. “Dit moet nu van tafel, ondubbelzinnig en zonder enig uitstel.”